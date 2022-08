Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Dumlupınar Zafer'inin 100. yıl dönümü vesilesiyle Kütahya'ya gelerek, hem bu zaferin yıl dönüm coşkusunu sizlerle paylaşacak, hem de eserlerimizin toplu açılışını yapacağız.

-Geçtiğimiz Perşembe günü Ahlat'ta Cuma günü de Sayın Bahçeli'yle Malazgirt'teydik. Milli mücadeleyle asırlardır bitip tükenmeyen kin, bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu'nun vatanımız olduğunu bir kez daha gösterdik. Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda 7 düvele karşı savaşan Çanakkale'den Kutül Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı Sevr ile dermansız bırakılmıştır.



-Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol, ter ve kanla döşendi.

-Milletimiz ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.

-Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman, direnişle karşılaşıp pabucun pahalı olduğunu anlayınca taşeronluğu Yunan'a bırakmıştır.

-İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir zaferin girizgahını yapmıştır. Oldukça zor ve zahmetli sürecin ardından ordumuz yine bir Cuma günü 25 Ağustos'ta son hazırlıklarını tamamlamıştır. Birliklerin tertiplendiği yerde o gece ezanlar okundu. Namazlar kılındı. Dualar edildi. Son sıcak yemekler yendi ve ertesi sabah gün ağarırken hücum emri verildi. Kocatepe'den başlayıp İzmir'e kadar süren taarruz Türk ordusunun uzun aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekatıydı. Düşmanın makinelisi, arabası, topu, uçağı çoktu. Ama bizim askerimizin iman dolu yüreği bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Yunan ordusu çekilirken 200 binlik askerinin yüzde 65'ini Kütahya ve Afyon'da zaiyat olarak bırakmıştır.

-Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize dökmüştür. Aynı sayıya sahip Türk ordusunun savaştaki kaybı sadece yüzde 6,5 civarındadır. Büyük taarruz ve ardındaki çatışmalar en başarılı topyekun savaş örneği olarak geçmiştir. Sevr'i milletimiz bu topraklarda yırtarak suratlarına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimiz ebedi vatanına sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir.

-Mücadelenin sadece silahla, parayla değil imanla, kararlılıkla, azimle kazanıldığını herkes gördü.

-Büyük Taarruz öncesi de tıpkı bugün olduğu gibi askeri güçten mali kaynaklara kadar bu işin olmayacağını söyleyenler vardı.

-Her badireyi atlattık. Her saldırıyı savuşturduk. Her oyunu bozduk. Gördük ki sabreden zafere ulaşır.

-Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır.

-Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin olumlu yansımalarını daha çok göreceğiz. Biraz daha sabır ve destek istiyorum.

-Doğal gaz bulamıyorlar. Avrupa'da market rafları boş. Bizim yaşadıklarımız ile mukayese bile edilemez.

-Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın dengeleri altüst olurken biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik.

-Tarım kredi kooperatifleriyle vatandaşımıza ürünleri daha ucuz satmaya başladık. Buna artarak devam edeceğiz. Market sayısını süratle 2000-3000'e çıkaracağız.

-İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye 100 yılı haline getirmekte kararlıyız.

-2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde, birileri kendi kıt akıllarınca bizimle dalga geçmişlerdi. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Şimdi 2023 hedeflerimizden aldığımız güçle 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz.