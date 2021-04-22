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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'nde konuştu.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir."

"Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık."

"Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız."

"Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir."

"Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor."

"Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz."

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