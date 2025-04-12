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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Barzani'den PKK'ya çağrı

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ve görüşmenin 'son derece verimli' geçtiğini belirten IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, 'Türkiye'de barış sürecinin istikrar ve kalıcı barışa giden bir yol olarak yeniden canlandırılmasının önemini yineledim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ve PKK'nin Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladım' dedi. Barzani, Kalkınma Yolu Projesi'nin masaya yatırıldığı da aktardı.

IHA12 Nisan 2025 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Barzani'den PKK'ya çağrı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Görüşmenin "son derece verimli" geçtiğini belirten Barzani, "Türkiye'de barış sürecinin istikrar ve kalıcı barışa giden bir yol olarak yeniden canlandırılmasının önemini yineledim. Bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ve PKK'nin Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladım" dedi. Barzani görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği son görüşmenin diyalog ve barış açısından taşıdığı öneme dikkat çekildiğini söyledi.

IKBY Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Barzani ile Erdoğan'ın görüşmesinde, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile olan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alındığı, özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nin masaya yatırıldığı aktarıldı. Tarafların ayrıca karşılıklı çıkarları gözeten iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak isteği bir kez daha teyit edildi.

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