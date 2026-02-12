İSTANBUL 15°C / 11°C
12 Şubat 2026 Perşembe
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü sonrası DEM Parti'den açıklama: Süreç kararlılıkla sürdürülecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünün ardından görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak idare teyit edildi.' denildi.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü sonrası DEM Parti'den açıklama: Süreç kararlılıkla sürdürülecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünün ardından görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak idare teyit edildi." denildi.

