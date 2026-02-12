Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMACumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünün ardından görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak idare teyit edildi." denildi.