Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabulünün ardından görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak idare teyit edildi." denildi.