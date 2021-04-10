10 Nisan 2021 Cumartesi 20:10 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 20:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında "(Zelenskiy ile görüşme) Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik." dedi.

Basın toplantısının satır başları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir."

-"Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk."

- "(Zelenskiy ile görüşme) Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik."

-"Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz"

"Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik."



- "Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz"

-: "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir."

-"(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık."