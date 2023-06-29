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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürdü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

BAKİR İZZETBEGOVİÇ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

  • Erdoğan
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