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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya ile potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor

Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle geliştireceğiz. Hükümetler arası zirve toplantısının temel sütunu bu. Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor' dedi.

13 Haziran 2024 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım, vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor"

"Son yıllarda gerek Kovid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları arttırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemlidir."

"Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor. 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk."

"İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum"

"İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlığın dünya genelinde antisemitizmi körüklediğini görüyoruz"

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