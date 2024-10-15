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Politika

Filistin'in Geleceği Konferansı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Filistin'in Geleceği Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. (İsrail'in bölgedeki saldırıları) Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz.' dedi.

15 Ekim 2024 Salı 14:29 - Güncelleme:
Filistin'in Geleceği Konferansı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Filistin'in Geleceği Konferansı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bugün kalbi Kudüs için atan, Filistin davasına sahip çıkan, Kudüs kırmızıçizgimizdir diyen dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi tüm kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

* Filistin meselesinin konuşulmasını, özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde tüm yönleriyle ele alınmasını çok önemli buluyoruz.

* Kudüs ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir.

* Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'a uzanan İsrail'in soykırım politikası insanlığın Siyonizmin gerçek yüzüyle tanışmasına da vesile oldu.

* Meşhur medya organlarının söz konusu Filistin olunca, masum çocukların hakları olunca nasıl üç maymunu oynadıklarını sizlerle birlikte şahitlik ettik.

* Batı'nın yıllardır savunageldiği demokrasi, hukuk, basın hürriyeti gibi değerlerin tamamı bir çırpıda rafa kaldırıldı.

* Canlı yayında gazeteciler kurşunlandı. Hastaneler, camiler, okullar, kiliseler vuruldu. 2 milyon insana her türlü zulmü reva gördüler.

* BM Güvenlik Konseyi dâhil, uluslararası örgütlerin İsrail'in şımarıklıkları karşısında nasıl büyük bir acze düştüklerini yine hep beraber yüzümüz kızararak takip ettik.

* Her ne kadar dünya İsrail vahşetine 7 Ekim'den sonra gözlerini açmış olsa da Filistin halkı bu zulmü on yıllardır yaşıyor. İsrail'in işgal, yıkım ve infaz politikası tam 76 yıldır aralıksız devam ediyor.

* Nekbe'den bu yana işgalini sürekli genişleten İsrail, şu anda Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumdadır. Yani işgal etmiş durumdadır.

* Dini fanatizmle hareket eden illegal yerleşimcilerin sayısı ve gasp ettikleri Filistin toprakları her yıl katlanarak büyüyor.

* Giderek şımaran İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz. Biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz.

* (İsrail'in bölgedeki saldırıları) Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu kimi şahsiyetler varsa da biz riski görüyor, her türlü tedbiri alıyoruz.

* Gazze'ye kıştan önce daha fazla insani yardım ulaştırılması noktasında uluslararası toplumun ve İslam dünyasının daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor.

* Kendi personelinin hakkını korumayan bir Birleşmiş Milletler, başkalarının hakkını nasıl savunacak?

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bölgemizin kan deryasına dönmesini, Gazze'de sivillerin diri diri yakılmasını daha ne kadar seyredecek?

* Gazze ve Lübnan'da ölen sadece çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve siviller değil, insanlığın vicdanıdır, binlerce yıllık ortak birikimidir.

* Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla yetinmeyip İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek devletiz. Biz Filistin sevindiğinde sevinen, üzüldüğünde üzülen bir milletiz.

* Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 84 bin tonu aştı. Bu yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır.

* Tüm imkansızlıklara rağmen vatan topraklarını kahramanca savunan Filistin halkının yanında sapasağlam duruyoruz ve duracağız.

* Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 84 bin tonu aştı. Bu yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundadır.

* Türkiye, Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinin yanındadır. Zafer inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır.

* 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz.

* Büyük acılar yaşansa da Allah'ın izniyle bu süreç, 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletinin kurulmasıyla neticelenecektir.

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