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Politika

Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı: BMGK süratle harekete geçmeye çağırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır. İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi(BMGK) başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.' dedi.

28 Eylül 2024 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan dünyaya Lübnan çağrısı: BMGK süratle harekete geçmeye çağırıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır.

İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez.

İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır.

İsrail'in, Gazze ve Ramallah'ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık "dur" denilmelidir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.

İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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