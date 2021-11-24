Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in yasa dışı politikalarına dur demeliyiz

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



"Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir, dünyada enflasyon oranlarını tetikledi. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor."



"İslam ülkeleri birçok zorluklarla mücadele ediyor. Teşkilat içi ticareti daha yüksek seviyelere taşıyacağız. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor"

"Filistin'in haklarını sonuna kadar savunacağız. Kudüs'ün statüsü için var gücümüz ile çalışmalıyız. Filistin mücadelesini zaafa uğratacak her davranıştan kaçınmalıyız. İsrail'in tahliye zorlamalarına dur demeliyiz. Aslolan iki devletli çözümdür."

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, ülkeye güvenli şekilde geri dönüşleri sağlayacak kalıcı çözümün bulunması zaruridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli güvenliğimize tehdit teşkil eden DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

"Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz."