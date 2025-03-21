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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzetbegoviç ile görüştü: Dodik'e gerekli uyarılar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzetbegoviç ile görüştü: Dodik'e gerekli uyarılar yapıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bosna-Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna-Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

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