Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu! Yeni destek paketleri geliyor

19 Ocak 2022 Çarşamba 19:24 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:56

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, geçtiğimiz haftaya organize sanayi bölgelerinde kurulan mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreni ile başladıklarını anımsattı.

En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırma çabalarının bu "en son ve en verimli adımı"yla ülkenin önemli bir meselesini daha hal yoluna koyduklarına inandığını ifade eden Erdoğan, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak hem gençlerin donanımlı bir şekilde hayata katılmalarını ve geleceklerini görebilmelerini sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedefledikleri bir dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olmasının ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Bu törende bir araya geldikleri sanayicilerin hedeflere ulaşma konusundaki inancına ve gayretine bizzat şahit olduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz.

Yine geçtiğimiz hafta iştirak etmekten memnuniyet duyduğumuz bir diğer önemli program Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ydi. Türkiye BM'ye bağlı UNESCO tarafından hazırlanan somut olmayan kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyor. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli bir envanter çalışmasıdır. Bu kapsamda 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize, marifet sahiplerine hak teslimi olarak gördüğümüz ödüllerini takdim ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba yaptıkları Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında mevcut projeleri gözden geçirme yanında önümüzdeki dönemde öncelik verecekleri hususları değerlendirdiklerini ve karara bağladıklarını söyledi.

Erdoğan, perşembe günü Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geçmişten bugüne muhasebesini yaptıklarını, tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştıklarını aktardı.

Cuma günü ülkenin ilk istihbarat gemisi UFUK'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki güçlerini ve kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını kaydeden Erdoğan, cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldıklarını dile getirdi.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bu fabrika ithalatımızı azaltarak ve ihracatımızı artırarak ülkemiz cari dengesine yılda 450 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunacaktır. Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle hem oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik hem de kendileriyle samimi bir hasbihal yaptık. On binlerin katıldığı bu törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine Çayı'nın kenarında oturup söğüt ağaçlarının altında serinliğinin saadetini tatmak istediği yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Müzede Menderes ailesi, gençlerimiz ve diğer katılımcıların iştirakiyle yaptığımız ufuk açıcı demokrasi sohbeti de hem geçmişin hatırlanmasına hem de geleceğimize umutla bakmamıza vesile oldu. Özellikle de bu vesileyle Aydın'daki programımızda, çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza da selamlarımı iletiyorum."

- BALKAN DİPLOMASİSİ

Erdoğan, önceki gün Arnavutluk'a hem açılış törenleri hem de resmi görüşmeler vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdiğini, öncelikle Laç şehrinde 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için TOKİ vasıtasıyla inşa ettirdikleri 522 konutun teslim töreninde Arnavut vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Ardından Başbakan Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek farklı alanlarda 7 anlaşma imzaladıklarını, daha sonra ise Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine hitap etme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, son olarak da Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan, Osmanlı döneminde inşa edilen en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethem Bey Camisi'nin açılış törenine katıldıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a ayak basışlarından ayrılışlarına kadar şahsına ve heyetine gösterilen teveccühün Balkan coğrafyasındakilerle aradaki gönül bağının gücünü göstermeye tek başına yeterli olduğunu vurguladı.

Yine Tiran'da Türkiye tarafından yapılan, şu anda bitmek üzere olan yaklaşık 3 bin 250 cemaat kapasiteli muhteşem caminin çalışmalarını yerinde görmek istediklerini, camiyi gezdiklerini anlatan Erdoğan, yetişirse camiyi ramazan sonuna kadar bitireceklerini ve açılışını gerçekleştireceklerini aktardı.

Erdoğan, dün de yine Balkanlar'dan önemli bir misafiri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Bosna Hersek'teki son gelişmeler başta olmak üzere bölgeye ve ülkelerimizin ikili ilişkilerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Bugün ise kabine toplantımızın özellikle öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 1500 civarında muhtarımızın da katıldığı yemekli sohbet toplantısını kendileriyle gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın bu ilk toplantısı her zamanki gibi yine coşkulu ve samimi bir atmosferde geçti. Tabii bu programların yanında hemen her gün kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda dar kapsamlı görüşmeler yaparak, ülkemizin ve milletimizin gündemindeki konularla ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yakın tarihin en büyük sağlık ve ekonomik krizini yaşadığı bir dönemde hem Türkiye'yi bu fırtınadan sahil-i selamete çıkartmak hem de önlerine gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

İstikrar ve güven iklimini güçlendirerek, programları kararlılıkla uygulayarak ekonomideki hedeflerine ulaşmalarını engellemek isteyenlere aradıkları ortamı vermeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin boş teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan, insanımızın önüne herhangi bir vizyon ve umut koymayan; polemiklerle, kavgalarla, itiş kakışlarla kaybedecek vaktinin ve enerjisinin olmadığı bilinciyle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

- "HEDEFLERİMİZDEN KOPMADAN YOLUMUZA DEVAM EDEBİLİYORUZ"

Türkiye'nin son 20 yılda kurduğu güçlü altyapı üzerinde küresel sınamalara hiç olmadığı kadar hazırlıklı girdiği bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'si ne 1970'li yılların ne de 1994 ve 2001 krizlerinin kırılganlığıyla maluldür. Siyasetinden ekonomisine kadar tüm unsurlarıyla küçük iç sarsıntılar ve dış baskılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı hamdolsun artık geride kalmıştır. Ülkemizin Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bu gerçeği bize tekrar tekrar göstermiştir. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin gücü devletimizin altyapısı ve makro dengeleriyle geldiği seviyenin desteği sayesinde kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bunun son örneği geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ekonomimizin gerçekleriyle uyumlu olmayan, daha ziyade belli kesimlerin oluşturduğu suni bir panik halinin etkisiyle ortaya çıkan döviz kuru dalgalanmasında hep birlikte şahit olduğumuz konudur."

- "163 MİLYAR LİRALIK MEVDUAT, KUR KORUMALI SİSTEME GEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi içerisinde dinmesini bekledikleri bu dengesizlik halinin devam etmesi üzerine, serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde 20 Aralık'ta açıkladıkları tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade ederek, "Her şey bitip kur yeniden dengeye oturduğunda görüldü ki aslında ortaya böyle bir sert çıkış yaşanmasını gerektirecek hiçbir sebep, hiçbir tehdit, hiçbir tehlike mevcut değildir. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan Kur Korumalı Türk Lirası mevduatına bireylerin ve yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiğini görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir." diye konuştu.

Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu imkanın cazibesini artırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Döviz ve altın cinsi hesaplardan bu mevduata dönüşleri, zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarından bu sisteme geçişini teşvik etmek için stopaj oranını sıfırladık. Türk Lirası hesaplarına Hazine desteğinin hukuki altyapısını oluşturacak kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmektedir. Merkez Bankamız da dış ticaret firmalarına Türk Lirası vadeli döviz satım ihaleleri düzenleyerek kendi paramızın istikrarına katkıda bulunuyor. Devlet iç borçlanma senetlerine olan talebi artırmak için burada da stopajları sıfıra indirdik, aynı şekilde temettü gelirlerine uygulanan stopajı 5 puanlık indirimle yüzde 10'a çektik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastık altı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Bu çerçevede hurda altın değerleme sisteminin işlerliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı bir mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. İsteyen vatandaşlarımızın bu sisteme verdikleri altınlarını veya darphane altını bazında açtıkları hesaplarındaki birikimlerini fiziki altın olarak alabilmelerini de sağlayacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracını farklı alternatiflerle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, tutarı 250 milyar lirayı, katılımcı sayısı 13,2 milyon kişiyi bulan Bireysel Emeklilik Sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartan kanun teklifinin de Meclis Genel Kurulunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişimci Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarıyla girişimci sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutuyoruz. Bunun yanında çeşitli fonlardan elde edilen kar paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz. Kamu iktisadi teşebbüslerinden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartarak yatırımcılarımıza Türk Lirası bazlı yeni alternatifler sunuyoruz. Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını her yıl önceden ilan edilecek sektörlere şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz. Kredi Garanti Fonu desteğiyle istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir."

Finansal istikrar ve güveni temin için sermaye artırımlarını teşvik ettikleri bankaların kredi tahsisi ve izlemesini uluslararası standartlara uygun sistemlerle yapabilmelerini sağlayacak bir altyapı kurduklarını söyleyen Erdoğan, böylece proje odaklı bankacılığı yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergilerini 1 puan indiren düzenlemenin de Mecliste görüşüldüğüne işaret eden Erdoğan, Katma Değer Vergisi'nde etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlayacak çalışmanın da tüm taraflarla görüşülerek hazırlandığını bildirdi.

- "AÇGÖZLÜLÜK YAPANLARA HAREKET ALANI BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi gibi yapıları etkin şekilde çalıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğümüz çalışmaları ilgili taraflarla beraber olgunlaştırarak kamuoyuyla paylaşmayı ve hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri, kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda sabrıyla, fedakarlığıyla, gayretiyle, emeğiyle, üretimiyle, dirayetiyle bize destek veren her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

Nice büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan, nice aşılmaz gözüken engelleri geride bırakan, nice olmaz denilenleri gerçekleştiren bir millet olarak inşallah bu ekonomi programımızı da başarıya ulaştıracağız. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkartarak dış ticaretle iştigal edenler dışında herkesin işini de tasarrufunu da Türk Lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için herkesten destek istiyoruz. Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyelerdedir. Vatandaşlarımızı, kurumlarımızı, yatırımcılarımızı sağladığımız imkanlardan faydalanarak dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz."