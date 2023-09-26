Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası müjdeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa hedefiyle çıktığımız yolculuğumuza devam ediyoruz. Ülkemizi, dünyada hak ettiği yere getirmek için mücadele veriyoruz.

Dış politika kulvarında çok yoğun bir gündemimiz vardı.

Gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak OVP'yi kamuoyuyla paylaştık. OVP'nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük.

Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de olumluydu.

Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça, yatırım miktarının yükseldiğini göreceğiz. 3 yıl sonra 1,3 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü yakalayacağız.

OVP ekonomide yol haritamız olacak. OVP'nin tamamlayıcı niteliğindeki 12. kalkınma programını halkımızın takdirine sunacağız. Türkiye Yüzyılı'nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 84 milyonun hedefi ve idealidir.

Bu sene 18.'si G20 zirvesine iştirak ederek, ülkemizin tezlerini kararlılıkla savundum. Küresel adaletsizliklerin giderilmesi için ülkelerin atabileceği adımları gündeme taşıdık.

G20'de aktif rol oynamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vesayeti farklı görünümler altında diriltme girişimine karşı teyakkuz halinde olacağız.

Ülkemizi sivil ve özgürlükçü anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sudan'ın bir önce istikrara kavuşması temennimizdir.

ÖTV'SİZ TELEFON VAADİ



Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Ücretsiz 10 GB kota desteği vereceğiz. 18 yaşına giren tüm gençlerimize de bir yıl süreyle genç kart vereceğiz. Bu kartın sahibi tüm gençlerimiz kültürel etkinliklerden ücretsiz faydalanabilecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI ÇALIŞMALARI



Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.

Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.

KARABAĞ OPERASYONU



Azerbaycan ordusunun başarısından hepimiz gurur duyduk. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

30 yıl boyunca yaşadıkları onca acıya rağmen Karabağ'daki Ermenilere karşı sergiledikleri tavır, her türlü takdirin üstündedir. Sivillere yönelik hassasiyette olağanüstü çaba sarf edilmiştir.

Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz.

Türkiye'ye dost olan kazanır, husumet besleyen kaybeder. Biz dostlarımızın sayısını çoğaltmanın yoluna bakıyoruz.

Otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım'dan itibaren sahte ilanlardan mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar ceza vereceğiz.