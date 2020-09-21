Başkan Erdoğan Kovid-19 salgını için tarih verdi: Yeni bir safhaya geçtik

AA 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:07 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 19:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Dünya üzerinde salgın hastalıkların genellikle 2 yıl sürdüğünü biliyoruz, Kovid-19 salgınında yeni bir safhaya geçtik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"

Erdoğan: "Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir."

Erdoğan: "Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz"

Erdoğan:"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp ısrarla kendi tezlerini, haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı"

Erdoğan: "Ekonomimiz, ikinci çeyrekteki kısmi küçülmenin ardından üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor."

Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri tespit ettik. Buna göre her iki ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 TL arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3+1 konutlar için ise 730 ile 995 TL arasında bir bedel belirlenmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar, diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.”

Erdoğan: "Pek çok insani krizde riyakarlığını, çıkarcılığını ispat eden ülkelerin dünyaya hak ve adalet dağıtamayacağını bir kez daha tekrar ediyoruz"

Erdoğan:"Sırf Türkiye'ye olan husumetlerinden dolayı bölgemizin ve dünyanın dengelerini alt üst etmeye kalkanlar kendi sonlarını elleriyle hazırlıyor"

Erdoğan: "Gerilimden ve husumetten beslenen bir avuç muhterisin, siyasi ve ekonomik kazanç için ülkelerini felakete sürüklemelerini istemeyiz."

Erdoğan: "Biz kimsenin hakkına, hukukuna, onuruna el uzatmıyoruz. Sadece kendi hakkımıza, hukukumuza, kazanımlarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz."