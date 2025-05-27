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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malının usulsüz kullanılması asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı açıklamada, 'Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2025 Salı 14:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malının usulsüz kullanılması asla kabul edilemez
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayıştay'ımızın değerli başkan ve mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sayıştay'ımızın 163.yaşının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay, 163 yıldır ülkemizin kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor.

Devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Bunun şartları adalet, emniyet, güvenliğin tüm ülkede sağlanmasıdır. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da önemlidir.

Mali denetim kamuda hayati rol oynamaktadır. Sayıştay, devletin gelir gider ve mallarını denetlemekte, güven duyulan kamuya önemli katkılar sunulmaktadır.

Devlet hazinesinin korunması Sayıştay uhdesindedir. Beytülmalde tüm vatandaşımızın hakkı ve payı var. Kamu malının denetimi hassas ve ince bir meseledir. Ecdadımız da bu konuda titiz olmuştur.

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