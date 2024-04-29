İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3829
  • EURO
    34,7654
  • ALTIN
    2425.49
  • BIST100
    9966.22
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz

DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karadeniz bölgemizdeki 13 ilimizde risk azaltma faaliyetlerine süratle başlıyoruz. Böylelikle senelerce yaşadığımız sel, taşkın ve heyelan afetlerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz' dedi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Bugünkü imza töreniyle özellikle yağış mevsimi çalmadan kapımızı riski en yüksek yerlerden başlayarak devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz."

"Protokol sayesinde kullanıma sunulan yeni iş makinalarımızın da yardımıyla 2024 yılını daha sorunsuz, sıkıntısız inşallah can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum"

"Coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, aynı coğrafyayı paylaştığı diğer ülkelerle birlikte iklim krizinin sonuçlarını hisseden devletlerin başında geliyor"

"İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların, bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı"

"Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliğiyle geliyoruz ve geleceğiz. Bugüne kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. Bu rakamı yılsonuna kadar 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz"

"Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur"

"Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.