Yeni Şafak 12 Kasım 2021 Cuma 08:26 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 08:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'nun 2 saati aşan zirvesi siyaset kulislerini de hareketlendirdi. Görüşmenin sonuçları için AK Parti ile Saadet Partisi arasında diyalog zemininin açıldığı bildirilirken, ittifak konusunun gündeme gelmediği, ancak bundan sonraki süreçte görüşme trafiğinin devam edeceği belirtiliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken önceki gün yaşanan sürpriz temasa ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Edinilen bilgilere göre buluşma Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşti. Karamollaoğlu Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefat etmesinin ardından cenaze süresince hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de AK Parti özel hassasiyet gösterdiği için teşekkür etmek istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze töreni sırasında Karamollaoğlu'na 'Abi görüşelim' dediği öğrenildi. Karamollaoğlu da tüm bunlara istinaden Erdoğan'dan randevu talep etti.

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Beklenenden uzun süren görüşmede, iki ismin güncel gelişmeler üzerine sohbet ettiği, Karamolloğlu'nun da endişelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öğrenildi. Erdoğan'ın da Karamollaoğlu'na uzun uzun cevap verdiği belirtiliyor.

2 saat 15 dakikalık zirvede ittifak konusunun gündeme gelmediği belirtiliyor. Ancak, Karamolloğlu'nun çıkışta yaptığı 'dostane bir görüşme' açıklamasının ardından kulislerde ittifak için diyalog kapılarının açıldığı belirtiliyor. Görüşmenin iki taraf için de memnuniyet verici olduğu ifade ediliyor. Diyalog kapısına zemin aralayan görüşmenin ardından iki ismin daha sık bir araya geleceği konuşuluyor.

"BİR İTTİFAKIN İÇİNDE DEĞİLİZ" DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eylül ayında yaptığı bir konuşmada, şu anda herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını söylemiş, "Millet İttifakı'nda yer alıyor musunuz?" sorusuna ise, "Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar" cevabını vermişti.