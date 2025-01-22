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Politika

Otel faciasında Gültekin ailesinden 8 can gitti! Başkan Erdoğan: Canımız yandı yüreğimiz yandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mehmet bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev yaptık. Ailecek uzun yıllar bir dostluğumuz vardı. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için buradayız. Canımız yandı yüreğimiz yandı. Bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz sekiz kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz, makamları âli olsun' dedi.

IHA22 Ocak 2025 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Otel faciasında Gültekin ailesinden 8 can gitti! Başkan Erdoğan: Canımız yandı yüreğimiz yandı
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Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii'ne hareket etti. Yangında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner (Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu çocuk), Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin için helallik alınmasının ardından cenaze namazları kılındı. Zehra Sena Gültekin ve Bilal Gültekin'in cenaze namazlarını vasiyet üzerine başka bir hoca kıldırırken, diğer aile üyelerinin cenaze namazlarını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"YÜREĞİMİZ YANDI"

Cenaze namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuzu 8 kardeşimize Rabbimden kendilerini rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşr-u cem eylesin. Tabii Mehmet Bey'le benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşr-u cem eylesin. Tabii canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşr-u cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. 'Sabrın sonu selamettir, zaferdir' temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim, ruhları için el Fatiha. Makamları cennet olsun inşallah" dedi.

Cenazeler, Kalıcı Konutlar Mahallesi'ndeki Kılıçarslan Mezarlığı'na defnedilecek.

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