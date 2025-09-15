İSTANBUL 26°C / 18°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Gazze diplomasisi... İslam dünyası İsrail'e karşı olağanüstü toplandı
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Gazze diplomasisi... İslam dünyası İsrail'e karşı olağanüstü toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Erdoğan, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlarını Başkent Doha'daki zirvede verecek.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da Gazze diplomasisi... İslam dünyası İsrail'e karşı olağanüstü toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

OLAĞANÜSTÜ ZİRVE BAŞLADI

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Katılımcı devlet ve hükümet başkanları çekilen aile fotoğrafının ardından, zirvenin yapılacağı salona geçti.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ele alınacağı zirvede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Büyükelçilik mensupları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.


