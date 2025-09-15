İSTANBUL 26°C / 18°C
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Doha'da düzenlenecek zirvede İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlarını liderlerle paylaşması bekleniyor.

Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik ediyor.

