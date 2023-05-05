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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bay bay Kemal ve avenesine bel bağlamış durumda

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.' dedi.

5 Mayıs 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bay bay Kemal ve avenesine bel bağlamış durumda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı.

- 14 Mayıs seçimi tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın miladı olarak görüyoruz.

- Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.

- (Mitingler) Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Pazar günü de İstanbul mitingimizi yapacağız.

- PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda."

- 4 Mayıs seçimleri, yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir.

- 14 Mayıs, teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir.

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