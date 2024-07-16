Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliam devam ettikçe İsrail ile ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde canları misafir edeceğiz. Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Cem evlerinin inşasına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti devletimiz üstleniyor. Aşure Günü bütün milletimiz için barışa ve kardeşliğe vesile olsun.

Dış siyasette oldukça yoğun bir ziyaret trafiğimiz oldu. Astana'da ülkemiz ve milletimiz açısından çok hayırlı neticeler doğuracak kritik temaslar gerçekleştirdik. Sayın Putin ve Sayın Şi ile yaptığımız görüşmeler oldukça verimliydi.

Çin ile imzaladığımız 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır. Ciddi yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.

"UEFA'NIN MERİH DEMİRAL İÇİN ACELE ALDIĞI KARAR İLE KENDİLERİNE ZARAR VERMİŞTİR"



Hollanda ile oynadıkları maçta millileri yalnız bırakmamak için Suşa'ya Cumhurbaşkanı Yardımcımız katılım gösterdi. UEFA'nın Merih Demiral için acele aldığı karar ile kendilerine zarar vermiştir.



Milli takımımız maç boyunca izleyenlere keyif veren bir performans sergiledi. Maalesef yarı final şansımızı kaçırdık. Buradan bir kez daha bize bu gururu yaşatan Millilerimizi tebrik ediyoruz. Sporda bir diğer imtihan Paris 2024 Olimpiyatlarıdır. Paris Olimpiyatlarında yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.



NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü tekrar teyit etmiştir. Savunma Sanayi ve terörle mücadele konusunda müttefiklerimizden beklentilerimizi ifade ettik. Her iki başlıkta da hala arzu ettiğimiz iş birliğinin çok uzağındayız.

DEAŞ ile mücadele kisvesi altında PKK'nın Suriye koluna gönderilen silahları saymıyorum bile. Bunların NATO'nun taşıcıyı kolonu olan ruh ile bağdaşmadığı açıktır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki kardeşlerimizin maruz bırakıldığı katliamı gündeme getirdik. İsrail'in durdurulması sadece bölge değil insanlık için önemli.

Uluslararası Adalet Divanı'na müdahil olma kararımız bir diğeriydi. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar, kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail'in katliam, işgal politikası devam ettikçe, biz de bu ülke ile ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

Filistin halkının direniş azmini kıramadılar. Filistinli kardeşlerimiz topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. Tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum.

Kandan gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsa da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz. Garantörlük dahil tüm rolleri üstlenmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Türkiye tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için Batı ile ilişkiler ne kadar önemliyse, diğer bölgelerle iş birliğini geliştirmemiz de aynı derece önemlidir. Biz ne batı için doğuya sırtımızı döneriz, ne de doğu için batıya sırtımızı döneriz.

Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Dış siyasette yeni denklemler kurmamız Türkiye için tercih değil ihtiyaçtır.