İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2802
  • EURO
    35,0112
  • ALTIN
    2477.16
  • BIST100
    10548.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

17 Mayıs 2024 Cuma 13:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
ABONE OL

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.