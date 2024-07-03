İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5716
  • EURO
    35,1334
  • ALTIN
    2451.43
  • BIST100
    10604.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gidecek
ABONE OL

Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak.

Gözler, Erdoğan-Putin görüşmesine çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Daşkanı Putin ile zirvenin ilk günü bir araya geleceği belirtiliyor.

Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de terörle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.

Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran'ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak.

Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanhay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor. Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor.

Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.

  • Erdoğan Kazakistan
  • ŞİÖ Zirvesi
  • Astana Zirvesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.