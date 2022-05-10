Tokayev Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan ile ticaretteki yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kazakistan bizim nasıl ata yurdumuzsa Türkiye de kardeşlerimizin ikinci evidir. Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında pişen gönül erleridir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 33. yıldönümünü idrak ediyoruz.

Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle işbirliğimizi, geliştirilmiş ortaklık stratejisine yükselttik. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz.

Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara Allah'tan şifa diliyoruz. Kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, güvenliği huzuru için üzerimize düşenleri yapmakta olduğumuzun altını bir kez daha çiziyoruz. Biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aştı. Aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız

Kazakistan ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın yanı sıra, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda dayanışmamızı sürdürme kararlılığını teyit ettik

TOKAYEV'İN AÇIKLAMALARI



Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir, her zaman iyilik görmüşüzdür. Bugüne kadar böyle gitmiştir ve böyle gidecektir

Almatı şehrindeki bir sokağa Türkiye'nin saygın bir büyüğü olan Adnan Menderes'in adı verilmiştir

(Türkiye'deki) Görüşmelerde tutarı 1 milyar dolar olacak ticari evraklara imza atılacak