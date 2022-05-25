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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR Vakfı iddialarına yönelik, 'Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır. Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır' dedi.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
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Avukat Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aydın, "Bir süre önce Yargıtaydan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır." paylaşımını yaptı.

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