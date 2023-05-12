Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Rusya ile münasebetimiz Amerika ile olandan geri değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların satır başları;

- Her türlü yalanla hakarete devam ediyorlar ama biz gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz.

- Gümbür gümbür gelen bu gençliği TEKNOFEST'in 7.'sinde gördük. Bilime, teknolojiye, araştırmaya meraklı, ülkesini ve milletini seven 2,5 milyon genç, TEKNOFEST'e akın etti.

- Özdemir Bayraktar fevkalade bir insandı. Bugünkü İHA ve SİHA'ların kuruluşunu başlattı. Bazı sahtekarların ifade ettiği gibi devletten kredi, arsa böyle bir şey asla almadı, almaz.

- Dikkat edin, acaba bu ülkede muhalefet niçin BAYKAR'a saldırıyor? Akıncı'dan KIZILELMA'ya, Togg'dan ANKA'ya nice ürünümüz görücüye çıktı. Acaba bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar.

- Bu CHP LGBT'cidir. Bu İP LGBT'cidir. Bu HDP LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz.

- Anayasa değişikliği teklifimizi gönderdik. Tabi seçim süreci başlayınca adım atamadık. Allah nasip ederse hedefimiz, seçim sonrası bu değişikliği yapmaktır.

Bu seçimin önemini özellikle yurt dışından gelen dergi kapaklarından verilen mesajlarda herhalde net biçimde görüyorsunuz. 'Erdoğansız bir Türkiye' diyorlar. Erdoğan bunlara bir şey yaptı.

- Bay Bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz. Sen bunları öğreneceksin fakat o fırsatta gelmeyecek sana.