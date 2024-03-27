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  • Başkan Erdoğan, Kırıkkalelilere seslendi: Müjdeyi bekliyorum
Politika

Başkan Erdoğan, Kırıkkalelilere seslendi: Müjdeyi bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'nın katıldığı iftar programında vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 'İnşallah sandığı Kırıkkale'de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale'de bu müjdeyi pazar günü sizlerden bekliyorum.' dedi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 23:41 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Kırıkkalelilere seslendi: Müjdeyi bekliyorum
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Kırşehirliler Derneğince Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen iftarda Saygılı'nın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, artık seçime doğru yaklaştıklarını söyledi.

Sandığın seslerinin geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah sandığı Kırıkkale'de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale'de bu müjdeyi pazar günü sizlerden bekliyorum. Bugün Diyarbakır ve Batman'daydım az önce İstanbul'a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'nde programlarım var, oralara katılacağım. Zaten bunlarda bizim artık seçim öncesi son turlarımız oluyor. Kırıkkale'den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse de tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi zafer edası içerisinde kucaklıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Başkan Saygılı'nın "Tüm hemşehrilerimizin de selamları var, hürmet ediyoruz. CHP'nin Genel Başkanı sürekli Kırıkkale'yi diline doladı ama hemşehrilerimiz buna müsaade etmeyecek." sözleri üzerine Erdoğan, "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez, buna inanıyorum." dedi.

Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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