Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıyamete kadar burada olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihimize ışık tutan, medeniyet hazinemizi çok daha parlak şekilde aks ettiren her iki organizasyonda da emeği geçen Kültür Bakanlığımız'ı, Sayın Bakan ve ekibini, Cumhurbaşkanlığı'ndaki mesai arkadaşlarımızı, programa katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum

Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser sizi tarihin en kadim sayfalarına götürür

Tevarüs ettiğimiz tarih ve medeniyeti içinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak gelecek rotamızı doğru çizemeyiz. Her zaman söylüyorum milletçe 1000 yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz

İNSANLIK TARİHİNE EŞSİZ KATKILAR YAPIYORUZ

Bugün yıllık 800'e yaklaşan saha çalışmamızla bu alandaki etkinliğimizi çok önemli bir seviyeye ulaştırdık. Arkeolojide bu destanı yazmanın ötesinde insanlık tarihine eşsiz katkılar yapıyoruz.

Türkiye, gerek toprak yüzeyi gerek su altı keşiflerinde dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor. Mağara kazılardan klasik dönem kentlerine uzanan her çalışmayla Anadolu'nun kadim geçmişi ortaya konuyor. Ülkemizin dört bir yanındaki kazı başkanlıklarımızın sayısını 250'nin üzerine çıkardık.

GECE MÜZECİLİĞİYLE BÜYÜLEYİCİ YOLCULUK

Geleceğe miras projemizin neticesini kısa sürede almaya başladık. Daha önce kazılar kısıtlı bir süre zarfında yapılıyordu, 90 günden oluşuyordu. Sağladığımız yeni imkanlarla kazı süresini 12 aya çıkardık. Hocalarımız kazı çalışmalarını çok yönlü olarak gerçekleştiriyor. Projemizin önemli bir sonucu daha oldu. Kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı.

Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler gece de büyüleyici yolculuğa çıkıyor.