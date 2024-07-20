Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmak üzere bulunduğu KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.