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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmak üzere bulunduğu KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmak üzere bulunduğu KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

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