Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törenlere katılmak üzere yarın KKTC'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve Türkiye'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KKTC PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda canlı bağlantılarla gerçekleştirilecek açılış ve temel atma törenlerine katılacak, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne iştirak edecek.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ DE KKTC'Yİ ZİYARET EDECEK

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir denizaltı ile 3 savaş gemisi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın (Kıbrıs Barış Harekatı) 51'inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC'ye gelecek.

Açıklamada denizaltı ve gemilerin 20 Temmuz 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı'nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demirleyerek halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

TCG Bandırma Karakol Gemisi'ne (F-502) ziyaretin Girne Antik Limanı'ndan deniz vasıtasıyla sağlanacağı duyuruldu.