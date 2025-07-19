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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere 20 Temmuz'da KKTC'ye gidiyor.

HABER MERKEZİ19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz'da KKTC'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 20 Temmuz 2025 tarihinde ziyaret edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek olup, ülkemizin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceklerdir.

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