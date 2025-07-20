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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki tören ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 15:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti
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Atatürk Havalimanı'ndan "TUR" uçağı ile KKTC'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının açılışına katılacak.

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