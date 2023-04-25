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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon ortakları terör örgütlerine ümit veriyor

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor.' dedi.

25 Nisan 2023 Salı 23:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon ortakları terör örgütlerine ümit veriyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor.

- 14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak.

- Cezaevlerindeki teröristler de yurt dışında yaşayan terör örgütü yandaşları da 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Şu anda yurt dışında yaşayan teröristler Türkiye'ye dönüş bileti almış durumda.

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