Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon ortakları terör örgütlerine ümit veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor.

- 14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak.

- Cezaevlerindeki teröristler de yurt dışında yaşayan terör örgütü yandaşları da 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Şu anda yurt dışında yaşayan teröristler Türkiye'ye dönüş bileti almış durumda.