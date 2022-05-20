Duque Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır.

Kolombiya hali hazırda Brezilya'nın ardından Latin Amerika'da en büyük ikinci ticari ortağımızdır. 2021'de ticaret hacmimiz, ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı.

(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz. Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Bu küresel sorunun çözümü yönünde birlikte çaba göstereceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı, terör ve organize suçlar konusunda işbirliğimizi arttıracağız. Bugün ayrıca son dönemde meydana gelen bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleştirecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dost Kolombiya halkı bakımından hayırlı olmasını şimdiden diliyorum."