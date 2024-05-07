Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Al Sabah'ı resmi törenle karşıladı

Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

LK YURT DIŞI RESMİ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRİYOR

16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

7 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.