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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Al Sabah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

7 Mayıs 2024 Salı 16:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Al Sabah'ı resmi törenle karşıladı
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Erdoğan ile es-Sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

LK YURT DIŞI RESMİ ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE GERÇEKLEŞTİRİYOR

16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

7 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

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