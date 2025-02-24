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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov'u kabul edecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul edecek.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2025 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov'u kabul edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.

KABİNE TOPLANTISI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.

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