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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT tepkisi: Kuşatmayı yıpratmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada LGBT sapkınlığına tepki gösterdi. Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki rezalete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır. Ne pahasına olursa olsun, Türkiye bu kuşatmayı yarmakta ve yıpratmakta, bu korku iklimine direnmekte kararlıdır.' ifadelerini kullandı.

24 Eylül 2024 Salı 19:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT tepkisi: Kuşatmayı yıpratmakta kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine seslendiği BM 79. Genel Kurulu'nda Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki rezalete de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 79'uncusu düzenlenen BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünyaya birbirinden önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT sapkınlığına da değindi, oluşturulmak istenen "cinsiyetsizleştirme" propagandasına da sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE BU KORKU İKLİMİNE DİRENMEKTE KARARLIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene bu kürsüde gündeme getirdiği bir tehlikeye karşı bugün bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen rezalet, insanlık olarak karşı karşıya olduğunuz tehdidin boyutlarını gözler önüne sermiştir.

Masum çocukların, her yaştan ve inançtan yüz milyonlarca insanın izlediği bir spor etkinliği, hem de çok çirkin bir şekilde ciddiyetsiz hale getirilmiş, propagandasına alet edilmiştir.

O kötü sahneler, sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil, Müslümanları ve kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır. Cinsiyetsizleştirme meselesi bir tercihten ziyade, artık küresel bir dayatmaya, tam anlamıyla kutsala ve fırsata karşı bir savaşa dönüşüyor.

Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır.

Ne pahasına olursa olsun, Türkiye bu kuşatmayı yarmakta ve yıpratmakta, bu korku iklimine direnmekte kararlıdır. "

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