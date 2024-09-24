Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerine seslendiği BM 79. Genel Kurulu'nda Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki rezalete de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 79'uncusu düzenlenen BM Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünyaya birbirinden önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT sapkınlığına da değindi, oluşturulmak istenen "cinsiyetsizleştirme" propagandasına da sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene bu kürsüde gündeme getirdiği bir tehlikeye karşı bugün bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen rezalet, insanlık olarak karşı karşıya olduğunuz tehdidin boyutlarını gözler önüne sermiştir.

Masum çocukların, her yaştan ve inançtan yüz milyonlarca insanın izlediği bir spor etkinliği, hem de çok çirkin bir şekilde ciddiyetsiz hale getirilmiş, propagandasına alet edilmiştir.

O kötü sahneler, sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil, Müslümanları ve kutsala saygısı olan herkesi derinden yaralamıştır. Cinsiyetsizleştirme meselesi bir tercihten ziyade, artık küresel bir dayatmaya, tam anlamıyla kutsala ve fırsata karşı bir savaşa dönüşüyor.

Bu yıkım projesi karşısında ses çıkaran, en ufak bir tepki gösteren herkes susturulmakta, linç kampanyalarının hedefi olmaktadır.

Ne pahasına olursa olsun, Türkiye bu kuşatmayı yarmakta ve yıpratmakta, bu korku iklimine direnmekte kararlıdır. "