7 Kasım 2025 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dibeybe ile görüştü: Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin, Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

HABER MERKEZİ7 Kasım 2025 Cuma 12:50 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, Türkiye-Libya arasındaki iş birliğinin özellikle enerji alanında büyük önem taşıdığını belirterek, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini ifade etti.

