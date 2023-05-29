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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin memleketlerinde oylarını artırdı

İkinci tur seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerinin memleketlerinde oy oranlarını artırdı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin memleketlerinde oylarını artırdı
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu sonrası memleketi Rize için özel çalışma yapılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de oyları 72,7'den 75,8'e yükseldi.

OĞAN, KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ'NİN MEMLEKETİNDE OYU YÜKSELDİ

Erdoğan, ikinci turda kendisini destekleyen ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da oylarını 25,2'den yüzde 33'e çıkarırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de yüzde 16,2'den 17,7'ye, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de yüzde 62,3'den 66,1'e yükseltti.

Erdoğan'ın ilk turda en yüksek oy aldığı 5 il değişmedi. Bu iller Bayburt (yüzde 82,4), Gümüşhane (yüzde 78,6), Çankırı (yüzde 76,7), Yozgat (yüzde 76,3) ve Rize (yüzde 75,8) oldu. Erzurum'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan oylarını 68,5'ten 73,5'e çıkardı.

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