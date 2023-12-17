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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine yarın Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'a gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ın davetine icabetle, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle yarın, Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Erdoğan ile Orban'ın başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ahdi zemini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşmaların imzalanması ve Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır."

  • Türkiye-Macaristan
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