Macaristan ile imzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef 6 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a geldi. Burada yapılan bir dizi anlaşmaların ardından iki lider açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum.

Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyimizin 6. konferansı nedeniyle Budapeşte'de bulunmanın bahtiyarını yaşıyoruz.

Bugün ayrıca Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümü. Macaristan'la dostane ilişkilerimiz bir asrın üzerine dayanıyor.

Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Cumhurbaşkanı Novak'ı mart ayında resmi ziyaret, Başbakan Orban'ı ise haziran ayında göreve yeniden başlama vesilesiyle Ankara'ya davet ettim.

İLK TOPLANTI TÜRKİYE'DE

"Ekonomi-Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını önümüzdeki aylarda Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Halihazırda verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sayın Orban'la ilgili başkanlık ettiğimiz konsey toplantısında ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Ortak siyasi bildiriyle ilişkilerimizi Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine taşıdık. 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan kültür yılının açılış törenini bu akşam Sayın Novak ve Orban'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. 1 yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halkını birbirine daha da yakınlaştıracaktık."

AB MESAJI

"Görüşmelerimizde Türkiye-AB ve Ukrayna-Rusya meselesi olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık. Macaristan'ın Birliğe tam üyeliğimizi güçlü bir şekilde desteklemesinden memnuniyet duyduk."

'İSTANBUL SÜRECİNİ TEKRAR CANLANDIRMAYA HAZIRIZ'

"Filistin ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı konusunda hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız."

'TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi ve çatışmaların önlenmesi için Türkiye olarak ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırlarında toprak bütünlüğü olan Filistin Devleti'nin hakim olmasını bir kez daha gördük. Bu bağlamda dostumuz Macaristan'ın da gerekli katkıyı sağlayarak geri durmayacağından eminim."

Tüm Macar dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. İstişarelerimiz ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Başbakan Orban'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki yüzyıl için büyük bir proje ortaya koydunuz. Özetle, önümüzdeki yüzyıl sizin (Türkiye'nin) yüzyılınız olacak.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Tahıl Anlaşması ile tek sonuç alan ülke Türkiye'dir

Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi destekliyor ve üniversitelerimiz arasındaki işbirliğini geliştiriyoruz.