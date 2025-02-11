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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor

Malezya'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le ikili görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor. Bu sağlam zemin üzerinde halklarımız arasındaki muhabbetin her geçen gün derinleşmesinden ziyadesiyle memnunum.' dedi.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2025 Salı 07:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İkili, heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya'yı 5 yıl aradan sonra yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor. Bu sağlam zemin üzerinde halklarımız arasındaki muhabbetin her geçen gün derinleşmesinden ziyadesiyle memnunum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Resmi törenle karşılandı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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