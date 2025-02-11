Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. İkili, heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malezya'yı 5 yıl aradan sonra yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malezya'nın kalbimizde müstesna bir yeri bulunuyor. Bu sağlam zemin üzerinde halklarımız arasındaki muhabbetin her geçen gün derinleşmesinden ziyadesiyle memnunum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da Resmi törenle karşılandı