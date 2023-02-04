Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masanın altında birbirlerini tekmeliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi? Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetine hizmet eden belediye başkanımızla birlikte bu muhteşem katılımla beraberiz. Coşkulu kalabalıklar bizi farklı heyecanlara boğdu. Nazilli bizi gayet iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 557 yeni derslikle tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız öğrenci yurtlarımızla tanır. İlk evim projemiz kapsamında yapacağız 139 konut ile açtığımız millet bahçesiyle tanır. Şuanda inşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadarki içme suyunu tesis edecek projeyle tanır. Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gaz ile bizi tanır.

"TEKNOPARK AÇACAĞIZ"

İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbeti artırarak devam edeceğiz. Gençler durmak yok yola devam. Pamuğun, incirin şehri Nazilli milli mücadelede işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen şehrimizdir. Nazilli tarım ve sanayiyle üretimin şehridir. Adnan Menderes Üniversitesi olarak kullanılan Nazilli Basma Fabrikası adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetin yadigarına biz sahip çıktık. Kim kurdu bu üniversiteyi? Bakanlıklar, belediye ve diğer kurumlarımızla inşallah burayı tarihine, potansiyeline yakışır bir yer haline getireceğiz. Yakında burada teknopark açarak işe başlıyoruz. İnşallah diğer projeleri de ardı ardına hayata geçireceğiz.

Biz Nazilli'ye günün her saati zaten kalben beraberiz. İnşallah muhabbetimizi artırarak devam edeceğiz. Buradan size sesleniyorum, fazla bir şey kalmadı. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız?

"ATATÜRK'Ü İSTİSMAR EDİYORLAR"

Bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Atatürk'ün davasına yer vermezler. Ülkenin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz, tam tersi onlara yaranmak için 40 takla atarlar. Dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, yapılanları yok etme dışında bir söz söylemez. İstanbul İzmir 7,5 saatti, 3 saate kim indirdi? Siz neler çektiniz ya? Kömürü yakacaksın, isini koklayacaksın ama şimdi doğal gaz düğmeye bas ısın. Bu medeniyettir ve medeniyetin adı AK Parti'dir.

3 ay kaldı 3 ay, bunları sandıklara gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor, Batı bunlara 'Aferin' diyecekmiş, size Batı desin. Bize Ayşe'm Fatma'm, Mehmet'im diyecek. Cumhuriyetimizin yeni asrını Türk Yüzyılı ile karşılamaya hazırlanıyoruz.

Şuanda Nazilli'yi bu gece televizyonlardan izlerler. İnanın Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecek. Ben şuanda Nazilli'den ne bekliyorum biliyor musunuz? Rahmetli Menderes'in kabrinde rahat uyumasını siz sağlayacaksınız.