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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.

  • Erdoğan-Meloni görüşmesi
  • Türkiye-İtalya ilişkileri
  • Diplomatik görüşme

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