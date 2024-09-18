İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0862
  • EURO
    38,0003
  • ALTIN
    2819.78
  • BIST100
    9782.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Lübnan'a siber saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile telefonda görüştü
Politika

Lübnan'a siber saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının tehlikeli olduğunu, İsrail'i durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 12:21 - Güncelleme:
Lübnan'a siber saldırı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile telefonda görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Mikati onuruna yemek

Mikati Ankara'da... Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Beyrut Limanı teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
  • Erdoğan Mikati Görüşmesi
  • Lübnan Saldırı
  • siber

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.