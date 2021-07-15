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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un hesabını tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 'Bu alçaklığın hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.' dedi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 21:03 - Güncelleme: 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.

15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır.

Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir.

Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor.

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