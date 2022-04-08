Başkan Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor"

"Türkiye çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir"



"İslam Medeniyetleri Müzesinin tematik bölümlerinde, İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor"

"Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz"

"Ülkemiz bir dönem malesed tarihiyle, kültürüyle bağını koparmak için gayret sarf eden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı"

