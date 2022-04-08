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Politika

Başkan Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere inşallah meydanı bırakmayacağız' dedi.

8 Nisan 2022 Cuma 15:30 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 15:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor"

"Türkiye çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir"

"İslam Medeniyetleri Müzesinin tematik bölümlerinde, İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor"

"Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz"

"Ülkemiz bir dönem malesed tarihiyle, kültürüyle bağını koparmak için gayret sarf eden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı"

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