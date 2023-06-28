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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar diledi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev'e iletti.

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