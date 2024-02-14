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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak ile Türkiye'ye hareket etti.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'dan ayrıldı
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Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye gitti.

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